El Citizen Lab desmiente a FGR sobre Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO.- Ron Deibert, director de Citizen Lab, el laboratorio de la Universidad de Toronto que jugó un papel clave en la exposición del espionaje de Pegasus, desmintió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) y subrayó que sí se encontró evidencia de los ataques con ese spyware en México.

"La Fiscalía General de la República utilizó fragmentos sacados de contexto de documentación que Citizen Lab aportó a la Fiscalía para sugerir engañosamente que nuestras investigaciones de los años 2017-2019 no encontraron evidencias de ataques con Pegasus en México".

Las organizaciones Forbidden Stories y Amnistía Internacional obtuvieron una lista de 50 mil números de teléfono, seleccionados por clientes del gigante israelí de ciberseguridad NSO desde 2016 para ser potencialmente vigilados a través de Pegasus, y la compartieron con un consorcio de 17 medios de comunicación integrados a Pegasus Project que revelaron su existencia el domingo.

De tales números, 15 mil eran de México, incluyendo a 50 personas del entorno de presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 25 periodistas, activistas, entre otros.

Sin embargo, la FGR señaló el miércoles que Citizen Lab informó que "no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares"; que "no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo" y que no había "analizado equipos de teléfono celular".