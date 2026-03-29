El CJNG controla droga en los penales

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla la entrada y distribución de drogas en los penales de Michoacán, Querétaro y Jalisco, usando métodos en complicidad con autoridades penitenciarias estatales.

En la narconómina de "El Mencho" se encontró un registro de entregas y pagos de narcóticos en dichas entidades, titulado "Salida de balones", como se conoce al tráfico de drogas y objetos prohibidos en los centros penitenciarios, del "mes de diciembre de 2025" y elaborado a mano.

En el documento, el grupo criminal de las cuatro letras contabiliza "2 balones" para el Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermanos López Rayón, de Zitácuaro, Michoacán, municipio que se disputa con células de La Familia Michoacana por su conexión con el Estado de México.

William Edwin Rivera Padilla, "El Barbas", presunto líder del CJNG en dicho municipio, ofreció dos millones de pesos al excoordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, por el control de las cárceles michoacanas, según un audio difundido hace unos días.

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También se reportan "2 balones Querétaro", una entidad del país que cuenta con cinco penales estatales y la presencia creciente del Cártel Jalisco Nueva Generación en localidades colindantes con Michoacán y Guanajuato.

Además de "3 balón Guzmán tiendas", es decir, para el Centro de Reinserción Social de Ciudad Guzmán, Jalisco, donde elementos federales y de la policía estatal aseguraron decenas de objetos prohibidos y reubicaron a un grupo de reos.