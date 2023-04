El comisionado del INM desaparece de la escena pública

A-AA+

Desde el lunes 27 de marzo, cuando se registró el incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, no ha hecho alguna declaración en la que explique por qué se originó la tragedia que ha cobrado la vida, hasta ahora, de 40 de 68 migrantes detenidos.

Al día siguiente, el INM comenzó a publicar en redes sociales fotografías del funcionario en su visita a los hospitales donde fueron internados los 28 lesionados. Garduño Yáñez aparece en diálogos con algunos heridos y personal médico.

"El comisionado del instituto, Francisco Garduño Yáñez, se encuentra en Ciudad Juárez y recorre varios hospitales de la zona para conocer el estado de salud de cada una de las personas migrantes extranjeras lesionadas", se informó en un comunicado.

El miércoles 29 y el viernes 31 de marzo, el INM subió a las redes fotos del comisionado en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua y en un recorrido por hospitales, pero desde entonces se desconocen sus actividades.

Garduño Yáñez ha desaparecido de la escena pública y a 11 días de la tragedia no ha dado pormenores de lo sucedido ni cuál fue la actuación de los agentes migratorios asignados por el INM a la estancia de Ciudad Juárez.

El 29, 30 y 31 de marzo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, ofrecieron conferencias para dar detalles del caso.

Cuestionada sobre la ausencia de Francisco Garduño, la titular de la SSPC respondió que no era necesaria su presencia.

"Creemos que el que venga una señora fiscal, que está encargada del proceso, y que venga la coordinadora del gabinete de seguridad nacional, pues hasta el día de hoy para nosotros por una decisión, es suficiente", dijo.

Se le preguntó sobre la responsabilidad de Garduño Yáñez en la muerte de los migrantes y si se le podría investigar, a lo que contestó: "Del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea; repito, no habrá impunidad".

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Garduño Yáñez y descartó su destitución, al señalar que lo primero es esperar los resultados de las investigaciones de la FGR.