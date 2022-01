El coqueteo de Monreal a la oposición lo pone de pique con Palacio

El senador Ricardo Monreal ha insistido en el discurso que él no dejará Morena de cara al proceso presidencial de 2024, ya que es uno de sus fundadores, aunque en los hechos el líder del grupo parlamentario guinda se ha acercado a Movimiento Ciudadano y a su líder máximo, Dante Delgado, al tiempo que ha criticado que dentro del movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador "persisten comportamientos facciosos y autodestructivos".

El acercamiento de Monreal con la oposición, en particular con el partido naranja del cual fue Diputado federal entre 2012-2015 en la antesala de la fundación de Morena, no han pasado desapercibidos en Palacio Nacional, desde donde el Presidente López Obrador lanzó el martes un mensaje al legislador, el cual también ha sido visto como una dedicatoria dentro de la denominada Cuarta Transformación, que en las últimas semanas ha visto como la designación de candidaturas en Morena han inconformado los aspirantes a los gobiernos de Oaxaca, Durango y Tamaulipas.

"Se equivocan quienes piensan: ´A ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías y me quieren, y aunque yo haga lo que haga puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante´. No, se equivocan", dijo el mandatario federal al ser cuestionado tanto por la crítica de Ricardo Monreal como por las disputas al interior de Morena.

Y añadió: "Entonces, no es cualquier dirigente que diga: ´Ah, no salí y entonces se viene la gente conmigo´. No. Si la gente no está con uno, la gente está por la causa, la gente lo que quiere es la transformación, eso es lo que importa a la gente, por eso es que nos apoyan".

En una columna publicada en su sitio web, el Senador Monreal señaló que "la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del Gobierno, sus aliados y Morena".

No obstante, la sucesión en Morena ha sido abordada por el propio Presidente, quien al mencionar a sus posibles sucesores ha mencionado a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al Canciller Marcelo Ebrard —los dos principales aspirantes de la 4T, pese a que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no está afiliado a Morena, como reveló SinEmbargo—, pero no considerado al Senador Monreal, que en más de una ocasión ha dicho que estará en la boleta presidencial de 2024, aunque muchos dudan que sea como abanderado morenista.

Ya en el pasado Monreal ha amagado con dejar Morena a causa de no resultar designado en una encuesta, método empleado por el partido y sobre el cual él ha manifestado sus dudas. Fue en 2018, en la designación de la candidatura para la Ciudad de México, la cual favoreció a Claudia Sheinbaum y llevó a Ricardo Monreal a manifestar su inconformidad y amagar con dejar el partido, incluso no descartó ser candidato independiente o de algún otro partido.

Al final, el ahora Senador se reunió con López Obrador, quien en aquel entonces dijo que hablaría con Monreal para que no se fuera a Movimiento Ciudadano o al PAN o al PRD o ni al PRI. "Los que ya están con Morena queremos que no se vayan, ese es el caso de Ricardo y por eso voy a hablar con él", dijo en noviembre de 2017. De esta manera, permaneció dentro del movimiento.

EL ACERCAMIENTO A MC, LAS CRÍTICAS A MORENA

El líder de los senadores morenistas se ha mostrado más cercano en los últimos días al dirigente naranja Dante Delgado a causa de la detención y vinculación a proceso del emecista José Manuel del Río, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que preside Monreal, por el asesinato de su compañero de partido, René Tovar. Ambos, Monreal y Delgado, fueron vistos cerrando filas en Veracruz y señalando de abuso de autoridad del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, uno de los mandatarios más cercanos al Presidente, quien no ha dudado en defenderlo.

Ese coqueteo con Movimiento Ciudadano le valió críticas a Monreal, quien salió a aclarar que se mantendrá en la 4T porque cree en el movimiento. "Fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil, y soy también fundador de Morena, y soy militante de Morena [...] Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas", dijo en un mensaje del 24 de diciembre.

Antes de que ambos cerraran filas por el caso José Manuel del Río, Dante Delgado había descartado la posibilidad de postular a un perfil como el de Monreal, pero eso cambió con el arresto del colaborador de ambos.

De hecho, no hace mucho tiempo, Ricardo Monreal abanderaba a Movimiento Ciudadano. En 2012 —antes de la conformación de Morena— fue Diputado federal de ese partido, presidido también en ese entonces por Dante Delgado, y el cual junto al PT y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) postularon a López Obrador para la elección de ese año, en la cual Monreal fue su coordinador de campaña.

Pasados los comicios de ese año, Monreal integró las filas de la bancada naranja en San Lázaro y López Obrador renunció a su militancia de 23 años en el sol azteca e inició la formación de su movimiento que en 2015 tomaría la forma de Morena. Ese mismo año, cuando Morena participó en su primera elección como partido político, Ebrard buscó ser Diputado federal por el PRD y, al no conseguirlo, renunció a la fuerza política y fue postulado al mismo cargo por MC, pero un fallo del Tribunal Electoral se lo impidió. Mientras que Monreal ganó con el partido guinda la entonces delegación Cuauhtémoc.

Casi una década después, Monreal y Dante Delgado han vuelto a mostrar una cercanía. El 23 de diciembre, instalaron la Comisión especial del Senado para investigar posibles abusos de poder en Veracruz, la cual es presidida por el líder máximo de Movimiento Ciudadano. Un día después, en Nochebuena, ambos acudieron a visitar a José Manuel del Río en Pancho Viejo, desde donde ofrecieron una improvisada rueda de prensa en la que el dirigente naranja agradeció el apoyo del líder de Morena en la Cámara Alta.

Ahora, el Senador ha aprovechado el inicio de este año para reflexionar sobre la sucesión presidencial. En su columna "Sucesión adelantada, guerra temprana", señaló cómo "el objetivo principal de quienes respaldamos a la 4T debería ser profundizar los cambios institucionales, lograr la transición política y el cambio de régimen, así como conseguir que el sistema político-electoral sea neutral, honesto y esté en mejores condiciones de las que enfrentamos en 2018".

"Sin embargo, cada día que pasa, la evidencia de los desencuentros internos, lejos de disminuir, aumenta, y pareciera que la historia está por repetirse. Por eso, en este punto de nuestra historia sería valioso e ilustrativo repasar acontecimientos del pasado que nos inviten a reflexionar con toda serenidad, para poder precisar o imaginar lo que puede suceder si en el movimiento persisten comportamientos facciosos y autodestructivos".

Las críticas del Senador hacia la sucesión adelantada y los comportamientos que identifica dentro del partido contrastan con su lugar en los sondeos que aún lo colocan por debajo de los otros aspirantes morenistas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, con quienes tendrá que contender si es que contenderá por la candidatura de Morena.