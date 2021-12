El descontento es de la clase media que vivía de privilegios del poder público: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sí ayuda a la clase media, aunque haya millones que piensan como el exmandatario Vicente Fox y "porque hay quienes se tragan todo".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que el descontento es "ideológico" y describió cómo su gobierno ayuda a este sector de la población.

"El descontento es algún sector de la clase media que vivía al amparo del poder público, que obtenía privilegios. Y el otro descontento es más que nada ideológico, no es que estén afectados", expresó.

López Obrador describió las medidas para ayudar a la clase media: "Pues con eso, el no aumentar el precio de la luz se ayuda a la clase media. El que se reactive la economía".

"No fue poca cosa el lograr que se ratificara el tratado con Estados Unidos y con Canadá, el llegar a un acuerdo con el presidente Trump. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, en los últimos 30 años ha habido tres años de más llegada de inversión extranjera a México y de esos tres años en 30, dos tienen que ver con el gobierno que represento, de más llegada de inversión extranjera", agregó el Presidente.

Dijo que otra forma de ayudar a la clase media es con la recuperación de todos los empleos que se perdieron durante la pandemia" y ya hay cerca de 400 mil empleos de más excedentes".

"¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si ha habido más inyección de recursos y hay más demanda, hay más capacidad de compra que beneficia al comercio?

"Entonces, ¡claro que se ayuda! No es el problema de la clase media, que no esté siendo apoyada. De verdad se está apoyando más a los pobres, porque eso es lo más humano, pero también se está apoyando a la clase media. El descontento es algún sector de la clase media que vivía al amparo del poder público, que obtenía privilegios", declaró.

"Y el otro descontento es más que nada ideológico, no es que estén afectados. Yo hablo por ejemplo con los empresarios, los más grandes y con todos y les digo: ´A ver ¿te ha ido mal?, ¿has perdido?´ Los de arriba nada; al contrario, han ganado.

Afectó la pandemia más a restauranteros, comerciantes, el turismo, pero ya está la recuperación", dijo.