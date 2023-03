El desenlace no es el que esperábamos: Compañía de Jesús

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles la Compañía de Jesús informó que tras recibir la noticia de la localización sin vida de un cuerpo en Sinaloa que podría ser de José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco", de confirmarse el desenlace, aseguran, no es el que esperaban.

"La Compañía de Jesús ha recibido, de las autoridades de Chihuahua, información preliminar sobre el hallazgo del cuerpo de una persona que podría ser el perpetrador del homicidio de nuestros queridos hermanos Javier y Joaquín, así como de Pedro Palma y Paul Berrelleza. Esperaremos a que la identidad sea plenamente corroborada, antes de fijar una postura. Este desenlace, de confirmarse, no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos", señalaron en un boletín emitido esta tarde.

En el texto explican que desde su perspectiva de fe, lamentan el fallecimiento de la persona cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades de Sinaloa; sin embargo, están en espera de la confirmación de la identidad.

"Desde ahora señalamos que, si se verifica que se trata de la persona implicada en el homicidio de los padres jesuitas, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial".

Por ello, redoblaron el llamado a que se cumplan a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instaladas apenas la semana pasada, para construir condiciones de seguridad de la región.

"Los jesuitas nunca hemos callado ni callaremos ante la violencia y la deshumanización. Seguiremos en la Tarahumara y en otras regiones de México, trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social", se lee en el texto enviado a El Gran Diario de México.