El despotismo me afecta el hígado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le afecta el hígado el despotismo que prevalecía en antiguos gobiernos por parte de los funcionarios públicos, porque trataban a otros servidores con prepotencia y de manera indigna.

"El otro día hablábamos del avión presidencial. ¿Para qué un avión tan grande, tan lujoso? Entonces ya todo eso se terminó. Y las prácticas. El despotismo, que eso me afecta el hígado, la prepotencia ¿no?", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó cómo los servidores públicos de pasados gobiernos trataban con gritos y de manera indigna a otros trabajadores del gobierno.

"Y todavía había servidores públicos de arriba que no se sentaban, iban con el chofer, no se sentaban en la silla junto al chofer, sino atrás y antes de que se subieran iba el chofer a abrirles la puerta. ¿De dónde sacamos todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con un gobierno republicano, si no somos una monarquía?", dijo.

El presidente López Obrador recordó que una vez el fallecido constructor canadiense Reichmann lo acompañó a poner la última viga antes de inaugurar la Torre Mayor de Reforma, le pidió que lo espera para ponerse un calzado que traía en una bolsita de plástico, pero, dijo, los tenis eran "del tiempo de la canica".

"Yo decía entre mí: ´la nota pues son los tenis del señor Reichmann, un hombre con tanto dinero, constructor de grandes edificios en el mundo, con una humildad impresionante´. Por eso yo siempre digo: ´el poder es humildad´, ya cuando veo a alguien vestido de manera, como se decía antes, sicodélica, las cadenas y los relojes, la ropa de marca, los zapatos y el Ferrari, claro que pueden, pueden hacerlo. El servidor público no, el servidor público no porque eso es mal ejemplo, eso es ser mal gobernante", declaró.

"No hace falta que traigan pasteles": AMLO alista festejo de 68 años con comida familiar

Este sábado 13 de noviembre, el presidente López Obrador cumple 68 años de edad, por lo que informó que celebrará con una comida familiar junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador agradeció "a la vida que me ha dado tanto, como la canción de Violeta Parra".

"Gracias a la vida, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias al pueblo, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos, mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho, estoy en deuda con los mexicanos, por eso repito, no voy a fallarles. Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no le voy a fallar al pueblo; amor con amor se paga", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.

"El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan y lo mismo la música, que no hace falta. Que muchas gracias, muchas gracias, que me da pena que así como me ven, soy tímido y me da mucha pena", expresó.