El día después de la masacre que dejó 12 muertos en Irapuato

A-AA+

La masacre en el centro botanero "El Pantano" generó terror entre vecinos de la colonia 12 de Diciembre, algunos salieron a limpiar la sangre que corrió hasta la banqueta por el asesinato de doce personas la noche de este sábado, otros se encerraron en sus casas y se negaron a atender a los policías ministeriales que indagaban en la zona.

Este domingo permanecieron cerrados los negocios de la calle Jamaica en donde se encuentra el acceso principal al bar; incluso una familia se mudó de domicilio en las primeras horas del día. A las colonias 12 de Diciembre y La Lupita las une el bulevar Mariano J. García y han sido escenarios de atrocidades en los últimos meses, comentó un comerciante de la zona.

"Disculpe, no puedo atender, usted entiende, vea cómo está esto", respondió una mujer que llegaba a su domicilio.

En septiembre pasado, once colonias de Irapuato sobresalieron en el mapa de homicidios dolosos: Constitución de Apatzingán, Salinas de Gortari, San Antonio El Rico, San Roque, Ucopi, La Lupita, Che Chevara, Arandas, Ignacio Allende, Ganadera y Quinta las Torres. En otros meses del año también figuran como las más violentas.

Este sábado a las 7:51 de la noche un grupo de hombres con fusiles de asalto y armas cortas entró al centro botanero y disparó contra quince personas que estaban en el interior, doce murieron ahí, bajo las mesas; una de ellas quedó sin vida en la puerta trasera del bar, que da a la calle Popotla.

En ambos accesos se fijaron indicios de manchas hemáticas. A través de tres orificios de arma de fuego de la cortina se observaba desorden y huellas de sangre en el piso.

El arribo de los homicidas pudo haber sido grabado en cámaras de video del Centro de Comunicaciones (Cecom), ubicadas en el cruce de las calles Jamaica y bulevar Mariano J. García, a corta distancia del centro botanero, y por cámaras instaladas en el mismo establecimiento en la calle Popotla.

La Fiscalía General del Estado informó que integró una Carpeta de Investigación por el homicidio doloso de seis mujeres y seis hombres, y de tres personas más lesionadas dentro del establecimiento de venta de alcohol conocido como "El Pantano", de la colonia 12 de Diciembre, en donde sus agentes investigadores localizaron elementos balísticos de armas de fuego largas y cortas.

En un comunicado, Gobierno del Estado anunció que por instrucciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las secretarías de Gobierno y Seguridad en coordinación con la federación y el municipio de Irapuato trabajan en operativos.

"Se reforzarán los operativos de seguridad tras los condenables hechos ocurridos esta noche en la colonia 12 de Diciembre".

La alcaldesa Lorena Alfaro guardó silencio sobre el multihomicidio, luego de que en la primera semana de octubre anunciara la reducción y ajustes de horarios nocturnos en Oxxos, antros, bares como parte de la operatividad, incluso advirtió que después de la 2:00 de la mañana ya nadie debe andar en la calle, "ya que se vayan a sus casas".

Mueren inocentes en lucha entre cárteles. El consultor el temas de Seguridad Pública, David Saucedo, señaló que el ataque a "El Pantano" es una continuidad de la embestida del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y del Cártel de Sinaloa en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Recordó los ataques armados que ocurrieron en los últimos meses y semanas a bares, restaurantes o centros botaneros de Tarimoro, Silao e Irapuato, "en donde se comercializan drogas del CJNG".

"La intención es destruir las redes de narcomenudeo de la competencia eliminando puntos de venta y disuadiendo a otros dueños de establecimientos de venta de licores para que no vendan drogas de los jaliscienses", explicó el experto.

David Saucedo dijo que lamentablemente al atacar a comensales y meseros también se asesina a personas ajenas al conflicto entre cárteles.

El caso de Irapuato es especial, agregó, debido al desastroso manejo de la seguridad pública municipal por parte de la alcaldesa Lorena Alfaro. Ha cambiado dos veces de secretario de Seguridad y tres veces de director de Policía (en un año).

Tras el despido de cien por policías municipales hace 12 días y la renuncia masiva de oficiales del grupo SWAT a principios de 2022, destacó que se reduce el estado de fuerza. "Es evidente que la Policía municipal está infiltrada por el CJNG", matizó el especialista en seguridad.

Saucedo indicó que la administración pública municipal carece de un plan real para disminuir la incidencia delictiva.

"La Guardia Nacional, tal y como hace en otros estados del país, en Guanajuato solo hace rondines de presencia disuasiva sin hacer investigación criminal; en tanto que la Fiscalía del estado no ha lanzado ningún operativo de captura en contra de los líderes de alto perfil del CJNG en Guanajuato, tal y como sí hizo en contra de los líderes del CSRL", dijo.

Saucedo consideró que hasta el momento en la entidad se ha combatido con más determinación al CSRL que a los jaliscienses.

En su análisis, comentó que a nivel municipal el gobierno de Lorena Alfaro plagió un plan de seguridad de Bogotá, Colombia, que presentó para su aprobación en el cabildo.