"El diálogo no debe volver a quebrarse", dice Ken Salazar

De visita en el Senado de la República, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que durante la administración del expresidente Donald Trump "se quebró" la comunicación entre ambos países, lo que nunca más debe volver a ocurrir.

Tras reunirse durante cerca de 40 minutos con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar, el diplomático estadounidense destacó ante los medios de comunicación la importancia del diálogo que han entablado los gobiernos de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos tenido un diálogo fuerte con el presidente López Obrador y todo su gabinete en lo de la economía, en la seguridad, en la migración, en todos los temas.

"Es diálogo que se requiere cuando unos son buenos vecinos y la realidad es que en el gobierno anterior de Estados Unidos no hubo diálogo, se quebró la comunicación entre Estados Unidos y México. Eso nunca puede pasar otra vez y ya estamos en una época nueva, bajo el liderazgo del presidente Biden y la relación que vemos ahora con México, y eso lo tenemos que seguir", puntualizó.

El embajador estadounidense sostuvo que aunque hay "inquietudes" en la relación bilateral, en ambos lados de la frontera, "tenemos muchísimo trabajo qué hacer, el pueblo de México, el pueblo de Estados Unidos, tenemos muchísimas oportunidades, y aunque haya desafíos y de vez en cuando inquietudes en la relación, son muy pocas en comparación con las oportunidades grandes que tenemos entre nuestras dos grandes naciones".

Salazar reconoció que el diálogo entre legisladores de ambos países también se ha visto afectado, pues desde hace una década no se llevan a cabo reuniones interparlamentarias.

"Hablábamos el senador Ramírez y yo de la realidad que también los senadores, los parlamentarios, tenemos que tener más diálogo que hace 10 años, que no hay ese intercambio. Pues bajo el compromiso del presidente y de nosotros lo vamos a hacer, porque con el diálogo viene más entendimiento", recalcó el embajador.

Por su parte, Ramírez Aguilar señaló que se trató de un primer encuentro con Salazar "de cortesía", de acercamiento y "para intercambiar opiniones, conocernos más y vamos a trabajar muy fuerte para establecer mejores lazos de cooperación".

Detalló que en la reunión privada que sostuvieron se habló de temas como economía y el fortalecimiento de la cooperación internacional, que robustece las relaciones entre ambos países.

"Nos une nuestra historia, nos unen grandes experiencias constitucionales, legislativas, inspirados en el federalismo norteamericano, y a su vez en el federalismo mexicano", dijo.

Previamente, el senador chiapaneco había adelantado que en el encuentro con el embajador hablaría de diversos temas de la agenda bilateral, con la finalidad de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.