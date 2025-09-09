Él es Roberto Blanco Cantú, ligado al tráfico de huachicol

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Tras el golpe a la red de huachicol fiscal encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el gabinete de seguridad federal va ahora por Roberto Blanco Cantú, alias "El Señor de los Buques" o "Roberto Brown", originario de Tamaulipas.

Blanco Cantú y sus socios, son señalados de integrar una presunta red de contrabando de combustible mediante buques tanque y empresas de transportes, relacionadas con los decomisos de millones de litros de diésel en los puertos de Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas, en marzo de este año.

Blanco Cantú está identificado como propietario de "Mefra Fletes", una de las empresas señaladas de distribuir millones de litros de diésel importados ilegalmente de Texas, que llegan a puertos de Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Baja California.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscó al "Señor de los Buques" en sus lujosas oficinas corporativas del piso 50 de un edificio ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero no lo encontró porque se encuentran abandonadas.

Roberto Blanco Cantú nació en la capital tamaulipeca y cuenta con la nacionalidad estadounidense, pues creció en Texas.

Se le conoce como "El Señor de los Buques" porque se le relaciona con la importación de buques tanque con combustible que ingresaban al país sin pagar impuesto en las aduanas, a través de empresas fachada.

Lo que sabemos de Mefra Fletes

"Mefra Fletes S. A. de C.V" se constituyó en 2015, en Guadalajara, Jalisco, y en 2019, los propietarios Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillén Chávez, que resultaron ser ciudadanos que no sabían que eran dueños de la empresa, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, transmitieron sus acciones a Roberto Blanco Cantú, José René Tijerina Mendoza y a José Isabel Murguía Santiago.

De acuerdo con la indagatoria, "El Señor de los Buques" y José René Tijerina Mendoza, de autotransportes "Montimex", se asociaron en 2019; la empresa "Mefra Fletes" está acusada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Mefra Fletes", "Auto Líneas Roca" y "AMOL", esta última relacionada con los hermanos Cristian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, son acusadas de la distribución del huachicol fiscal que llega en buques tanques de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.