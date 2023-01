El general Rodríguez Bucio deja la Guardia Nacional y será el nuevo subsecretario de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que el ahora excomandante de la militarizada Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, será el nuevo subsecretario de Seguridad Pública.

"Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo (...) y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública", informó el mandatario mexicano en su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Este nombramiento se da luego de la renuncia de Ricardo Mejía el viernes pasado para buscar ser candidato a gobernador del norteño estado mexicano de Coahuila.

En el lugar del comandante de la Guardia Nacional, que López Obrador creó en 2019 como un órgano civil pero que el año pasado trasladó al Ejército, se desempeñará el general David Córdova Campos.

"Le tenemos al general Bucio toda la confianza y, en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdova Campos", expuso.

El nuevo comandante de la Guardia Nacional, originario de Sonora y quien es general de división diplomado de Estado Mayor, se retiró en 2020 de las Fuerzas Armadas, tras ser oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ahora mantiene el control de la Guardia Nacional.

Sobre la renuncia de Mejía, el presidente López Obrador criticó que no se despidiera personalmente y que fuera a través de un carta.

"No me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel", mencionó.

El nombramiento de militares en puestos de seguridad pública ha generado las críticas de organizaciones nacionales e internacionales desde la llegada de López Obrador al poder.

Entre ellas, Amnistía Internacional ha acusado al Gobierno mexicano de "normalizar la militarización", mientras que otras organizaciones han considerado esta situación "preocupante", como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Incluso, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por el cambio de adscripción de la Guardia Nacional, al pasar de un mando y formación civil, como se prometió en su creación, a un régimen militar el año pasado.

La más reciente polémica ha surgido con la presencia de elementos militares de la Guardia Nacional en el metro de la capital del país.