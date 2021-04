El gobierno no distingue entre docentes públicos y privados para vacunación: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que el gobierno no distingue entre docentes públicos y privados, reiteró que a todo el personal que labore en escuelas debidamente establecidas y en regla, se les aplicará la dosis.

"No distinguimos público y privado como que son dos grupos diferentes, todo es un grupo y es importante, se han establecido macrocentros en grandes espacios públicos, gimnasios en su mayoría, están techados y aquí concurren todas las personas que trabajan en sectores educativos privados en regla y públicos".

El funcionario enfatizó que el objetivo de la vacunación es en esencia, la protección de cada persona sin importar en qué trabaja, puesto que una persona vacunada es una persona protegida y esto genera utilidad en términos de salud pública.

"En el personal de salud, la prioridad fue protegerles individualmente y en particular a tener una propia respuesta a covid, en adultos mayores es proteger individual y familiarmente porque son las más vulnerables por la edad y lo que implica en sistema de defensas y demás, hay mayor riesgo de fallecer, en personal educativo, a nivel individual es el mismo objetivo, pero a nivel colectivo, lo que interesa es en situaciones donde hay mínima intensidad epidémica, lograr activar parte del funcionamiento en la vida pública en algo como el derecho a la educación".

Destacó que la vacunación contra Covid-19 en personal educativo tiene como finalidad reactivar las clases presenciales con el mínimo de riesgo de contagios de coronavirus.

"Para lograr activar los recintos educativos, en primer lugar se debe vacunar a quienes están en el aula, pero también al personal que concurre a la escuela, personal de intendencia y en muchos de los casos a administrativo, se vacunará en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior en cualquier modalidad".