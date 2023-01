El Inai "ya está podrido": AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó otra vez contra los organismos autónomos y declaró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) "ya está podrido".

En su primera mañanera del año en Palacio Nacional, López Obrador también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que hay personas que ya no pueden cambiar su mentalidad.

"No vamos a poder, ya eso está podrido. Eso nació para ser un parapeto, para simular de que hay transparencia en el país o para eso lo crearon.

"Es un organismo del conservadurismo corrupto de México, ya no hay ni que pensar de que van a salir cosas buenas de ahí. Ellos, desde que nacieron con Fox, lo primero que plantearon, fue mantener en secreto tanto el fraude de Odebrecht, como precisamente, la lista de todos los que recibieron apoyos en condonación de impuestos durante Fox", declaró.

"Y es el instituto de la Transparencia, ya por eso, si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. No nos estemos mortificando mucho por eso, lo que hay que seguir luchando porque estos no dejan de ser aparatos burocráticos", añadió al acusar ataques en su contra en redes sociales.