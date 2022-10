El índice de "El Rey del Cash", polémico libro sobre AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Elena Chávez González fue tendencia el día que informó sobre la publicación del libro "El Rey del Cash", que en sus palabras, "es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo", expresa en su libro la autora.

"Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad".

Chávez González estuvo casada por 18 años con César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a López Obrador durante su paso por el PRD y el Gobierno de la Ciudad de México.

César Yáñez fue el hombre más cercano a López Obrador desde que este comenzó a aspirar al gobierno capitalino. Fue una "herencia de Cuauhtémoc Cárdenas. Acompañó a AMLO en sus luchas políticas hasta el triunfo electoral de 2018", señaló hace unos días, Héctor de Mauleón en su columna para EL UNIVERSAL.

¿Quién es Elena Chávez González, autora de "El Rey del Cash"? Es egresada de la escuela de periodismo Carlos Septién García. Trabajó como reportera en Excélsior (1990-1994), unomásuno (1995) y Ovaciones (1998-2000). Se desempeñó como reportera interna en el Senado de la República (1996) y en la Secretaría de Gobernación (1997); y más tarde como servidora pública en el gobierno de la Ciudad de México (2001-2014) y diputada constituyente; también es activista por los derechos de los animales, así se señala en el libro.

Estos son los capítulos, anexos y entrevistas de El Rey del Cash

1. El rey del cash

2. César, el hermano

3. La institucionalización del moche

4. Beatriz, viajera frecuente

5. Honestidad Valiente, laboratorio de lavado

de dinero

6. De la primera campaña a la noche triste

7. El montaje de Reforma

8. Aportaciones para el jefe

9. Muerte en el News Divine

10. Marcelo y su carnal Mario Delgado

11. Ariadna: recaudadora, operadora y beneficiaria

12. "No fuimos nosotros, fue César"

13. Regalos, muchos regalos

14. Un hombre voluble

15. Infarto: simulación o realidad

16. "¡Ni el celular sabes usar!"

17. Cárdenas, arrojado a la jauría

18. Morena: "Nos vamos a llevar a todos"

19. "El espurio debe de estar gozándola"

20. Entre cuates con el narco

21. Las aportaciones de José Luis Abarca

22. La maestra Delfi

23. Alfaro y Núñez: traidores del mesías

24. Sheinbaum entregó a imaz

25. Vengan a mí todos los cansados

26. Vocero, recaudador, prestanombres

27. No les cuadran las cuentas

28. "Me dejaron encuerado..."

ANEXOS

Declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador

Declaración patrimonial de Marcelo Ebrard

Declaración patrimonial de César Yáñez

Declaración patrimonial de Alejandro Esquer

Declaración patrimonial de Ariadna Montiel