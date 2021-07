"El Kiro" llegó con severa deshidratación, desnutrición y trastorno

A casi 36 horas de haber sido privado de su libertad a manos de un grupo armado al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Ángel Gutiérrez "El Kiro", uno de los tres principales fundadores de las autodefensas fue rescatado.

El ganadero, de 55 años de edad y originario de Tepalcatepec, Michoacán, fue hallado por los grupos de autodefensas en un cuarto abandonado de una propiedad ubicada en la orilla de la cabecera municipal de Buenavista.

El rescate

Luego de un enfrentamiento con el CJNG, los comunitarios hacían un recorrido por la periferia de Buenavista cuando escucharon los gritos de auxilio e ingresaron al lugar.

Eran poco después de las 3 de la mañana y dentro de esa habitación estaba amarrado Ángel Gutiérrez Aguilar, quien fue auxiliado de inmediato por la lucha civil armada.

"Don Kiro se veía muy mal; estaba temeroso; como en pánico y apenas se podría sostener. Por eso decidimos trasladarlo a Tepalcatepec", narra uno de los comunitarios.

El ganadero fue llevado de inmediato a una clínica de Tepalcatepec, donde fue atendido de urgencias.

Santiago Medina, uno de los médicos que atendió a Ángel Gutiérrez, habló en entrevista:

-¿Cómo se encuentra Ángel Gutiérrez?

-Se encuentra estable. Llegó con un desorden emocional severo y con un cuadro de deshidratación severo porque no le dieron agua durante más de 48 horas, ni tampoco alimento; además de que él anteriormente ya padecía diabetes mellitus e hipertensión arterial y tenía problemas cardíacos.

Lo tengo estable; le puse una hidratación parenteral; lo estoy monitoreando; estabilicé su presión arterial y su glucosa, porque llegó con la glucosa muy descompensada por no tomarse sus medicamentos.

Aparte trae un trastorno emocional muy severo. Traté de hacer le algunas preguntas referente a su estado de salud y como que trae muchas emociones encontradas; se le dificultaba contestarme; no había dormido nada; tuve que sedarlo un poco para que se tranquilizara.

Insisto, está delicado de salud pero estable. El asunto que está afectándole más es el descontrol con la glucosa, su hipertensión arterial y la deshidratación severa que traía.

-¿Entonces no presenta golpes?

-Hay algunos golpes menores. No trae heridas profundas visibles. Parece ser que lo encerraron en un cuarto y lo abandonaron ahí.

-¿Qué recuerda que le haya dicho él cuando lo vio?

-Yo lo conozco al señor de vista, no hemos entablado mucha plática pero en ocasiones en el municipio de Tepalcatepec nos llegamos a encontrar algunas veces, nos saludamos bien como conocidos. Al verme le dio mucha felicidad, me dijo: ´gracias a Dios estoy bien; ya estoy aquí´. A partir de ese momento, soltó en llanto y fue imposible entablar plática un poco más profunda.

Traía un semblante muy decaído; está con un estado de confusión: no sé si tuvo algún tipo de tortura psicológica o algo, porque en ocasiones como que trae un trastorno de confusión. También se lo achaco a la deshidratación, ya que el cerebro cuando hay una deshidratación de esa magnitud, no permite tener buena coordinación psicológica.