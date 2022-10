El lunes, Senado analizará reforma para disponer de cuentas bancarias

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la siguiente semana se analizará en el Senado la minuta que les envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Monreal Ávila aclaró que con esta propuesta se busca que los recursos de cuentas bancarias inactivas, que no han sido reclamados por los usuarios de los servicios financieros en un lapso de seis años, se destinen para fortalecer a las instituciones de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

En conferencia de prensa en Oaxaca, recordó que el Presidente de la República sugirió que las y los senadores modifiquen el proyecto de la colegisladora, a fin de que este fondo se utilice también para los programas sociales.

"Y eso lo vamos a discutir en el Senado", en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, "a partir del lunes próximo".

Ricardo Monreal explicó que actualmente las cuentas que no registran movimientos por ese lapso, que provienen incluso de actividades ilícitas, "pasan a un fondo general", que se distribuye fundamentalmente para la beneficencia pública, pero sin transparencia, y las instituciones financieras se quedan seis años con esos recursos.

Lo que propone la colegisladora, precisó, es que dichos recursos se destinen en beneficio de la seguridad pública: 45 por ciento para la Federación, 30 por ciento para las entidades federativas y 25 por ciento para los municipios.

"Se estima que de estas cuentas, que no se mueven durante seis años y que están a disposición de las instituciones financieras, constituyen un fondo de aproximadamente 20 mil millones de pesos".

Además, afirmó que en casi todos los países del mundo se ha regulado en esta materia, y solo varían los años para que el Estado adquiera las cuentas, las cuales, en ocasiones, provienen de actividades ilícitas.

En cuanto a la suspensión provisional otorgada por un juez federal, en contra de los cambios legales para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, Monreal dijo que el Senado respetará las decisiones del Poder Judicial, pues los actos del Legislativo son revisables.

Detalló que esta suspensión tiene efectos de carácter temporal, ya que deben esperar a que se celebre la audiencia constitucional para que se resuelva si hay suspensión definitiva o no; además, después hay una revisión del amparo de fondo, por lo que falta mucho tiempo para la resolución de este tema.

El legislador reiteró que es necesario revisar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para enriquecerla y mejorarla. En ese sentido, subrayó que el problema de inseguridad debe de atenderse de manera coordinada para dar resultados.

Por ello, destacó que, en la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se incorporaron mecanismos de control parlamentario, como informes semestrales, comparecencias de integrantes del Gabinete de Seguridad, la Comisión Bicameral y una evaluación permanente de dichas labores.