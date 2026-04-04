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El Mesías fue crucificado

Miles de personas presenciaron a la Pasión en Iztapalapa

Por El Universal

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
El Mesías fue crucificado

Ciudad de México.- Lo que inició en 1843 como una manda al Señor de la Cuevita para salvar de una pandemia del cólera, este viernes refrendó su poder de convocatoria en la alcaldía Iztapalapa y demostró, un año más, por qué la representación de la muerte de Jesús fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En contraste con los días lluviosos y fríos de principios de semana, ayer salió el sol, las altas temperaturas no detuvieron el fervor de los capitalinos y turistas, quienes acudieron al Viacrucis que culminó con la crucifixión del nazareno, interpretado por Arnulfo Eduardo Morales Galicia, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Los asistentes presenciaron las tres caídas y asombrados por la valentía de Arnulfo Eduardo Morales en su papel del Rey de los Judíos, lo acompañaron por más de ocho kilómetros cargando una cruz de entre 95 y 98 kilos aproximadamente y seis metros de largo.

A las 16:26 horas, el Mesías cumplió su sentencia y fue crucificado en el Cerro de la Estrella que, por un momento, se convirtió en el Monte del Calvario.

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La representación 183 es la primera que cuenta con el respaldo de la UNESCO, y aunque no hubo una novedad en diálogos y escenografía, la fe y devoción a una tradición se hizo presente.

De acuerdo con el Comité Organizador de la Semana Santa Iztapalapa (COSSIAC), alrededor de 6 mil jóvenes, adultos y niños recorrieron las calles de Iztapalapa cargando cruces de todos los tamaños por amor a Cristo, agradecimiento e, incluso, una manda y, a la vez, reforzando una tradición devota que se niega a morir.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleyda Alavez, anunció saldo blanco y un récord de asistencia al albergar en los cuatro días de la 183 representación, a 2 millones 848 mil 690 personas, es decir, 600 mil personas más que en 2025. 

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