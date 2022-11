El misterio del cuerpo de una mujer que nadie reclama en Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El cadáver de la mujer encontrada dentro de una bolsa de plástico, en el canal de navegación de un exclusivo fraccionamiento residencial de Mazatlán, Sinaloa, el pasado mes de agosto, aún no ha sido identificado y los datos se subieron a la plataforma México, sin que nadie se presente a reclamarlo.

La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, recordó que a este cuerpo se le practicó un estudio de genética forense, para descartar que se trataba de la joven Cándida Cristal Vázquez, la cual fue reportada por su familia como desaparecida el día 21 de Julio del 2022, cuya búsqueda continúa.

Las autoridades ya boletinaron al resto de los estados las características y rasgos de la mujer encontrada muerta, en espera que algún miembro de su familia reclame su cuerpo por lo que permanece en calidad de desconocida.

La Fiscal General del estado dijo que no se tiene una fecha determinada para proceder a la inhumación de esta mujer, en calidad de desconocida, puesto que todo depende de las necesidades de espacio que tenga el Servicio México Forense.

Sobre el caso de la locutora, Cándida Cristal Vázquez, se tienen algunos avances en las investigaciones abiertas sobre su desaparición, los cuales no pueden ser revelados por formar parte de la carpeta de investigación que se abrió.

En relación a este caso, Sara Bruna, en pasadas declaraciones aclaró que la fecha de la denuncia presentada sobre su desaparición en Mazatlán, con fecha 21 de julio de 2022, no corresponde a la fecha exacta de su ausencia del hogar

La ficha de alerta de búsqueda que se emitió, la describe como una mujer de 34 años de edad, con una estatura de 1.65 metros, complexión mediana, tez blanca, cabello largo, color café, ojos grandes del mismo color.