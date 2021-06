"El narco operó para Morena en elecciones", acusa bloque opositor

En el episodio 48 de su espacio para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó a los líderes del bloque opositor "Va por México", Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano y Alejandro Moreno (PRI), quienes aseguraron que en las pasadas elecciones la delincuencia organizada operó para Morena.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que además del uso y abuso de programas sociales y de la imagen del Presidente, la delincuencia organizada se metió en el proceso electoral para apoyar a los candidatos de Morena en muchos estados.

"Esta coalición resistió no solo el embate del gobierno, que era el principal vocero López Obrador, esta coalición resistió hasta la intervención de la delincuencia en el proceso electoral", expresó.

Por su parte Jesús Zambrano aseguró que "el narco operó para Morena, trabajó para que Morena ganara" y que las pruebas están en las denuncias hechas en Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa; en el levantamiento de personas, entre ellos representantes de casillas de la oposición y los robos de casillas el día de la elección con metralleta en mano.

Cortés Mendoza también acusó que otro de los casos de violencia post electoral, en donde la delincuencia benefició a Morena, fueron las amenazas a candidatos que trataran de impugnar una elección.

"Es una narcodemocracia hacia la que vamos transitando", afirmó Zambrano.

"Si el presidente no hubiera intervenido como lo hizo con todos los programas y su propia imagen y si no hubiera intervenido el narcotráfico, hoy México tendría un congreso distinto", agregó el líder del PAN.

Delincuencia benefició a Morena en Sinaloa. En entrevista con EL UNIVERSAL Mario Zamora Gastélum, senador priista y excandidato a la gubernatura por los partidos PRI, PAN y PRD, reveló que la elección en su tierra natal se vio empañada por hechos violentos, a cargo de grupos delictivos que habrían buscado beneficiar a la coalición Morena-PAS.

Zamora Gastélum explica que la mayoría de las personas que fueron víctimas teme denunciar. No obstante, las violencias para forzar o impedir el voto quedaron asentadas en videos y fotografías que circulan en redes sociales.