El Palacio, amurallado

Ciudad de México.- Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que tiene información de que en las manifestaciones de este martes, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, grupos opositores a su gobierno se están preparando para usar marros, sopletes y bombas molotov para proyectar la imagen de "un México en llamas", se amuralló Palacio Nacional.

Después de las 18:00 horas, decenas de militares vestidos de negro —supervisados por el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional— instalaron vallas de más de tres metros de altura como medida de seguridad frente a Palacio Nacional para proteger el inmueble de las protestas por el 8M.

Estas vallas se suman a las que desde el viernes en la madrugada se instalaron frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes.

En su conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal llamó a que las protestas se realicen de manera pacífica, y aseguró que realizar actos violentos en esta protesta "no son ni siquiera feminismo", sino posturas conservadoras y reaccionarias en contra de su gobierno.

"Hago un llamado a quienes van a manifestarse para que no caigan en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación, es una postura totalmente política.