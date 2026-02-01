El PAN, abierto a discutir
CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional y senadores del PAN manifestaron su apertura a discutir la reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum en caso de ser invitados, pero subrayaron que no avalan el debilitamiento del INE y la desaparición de plurinominales.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, en la reunión plenaria, apuntó que "disminuir prerrogativas, incluso a los órganos electorales o disminuir o extinguir la representación proporcional es algo con lo que no podríamos ir jamás."
"Ya dijimos, reducción a partidos políticos adelante, reducción a órganos electorales, no podemos ir jamás. Pretenden desaparecer las Oples o sea, los 32 mini INEs que hay en cada estado para cargarle todo el trabajo al INE".
En rueda de prensa recordó que la propuesta del PAN es la anulación de triunfos de candidatos cuando exista nexos con la delincuencia.
Cuestionado si el PAN en el Senado esta cohesionado de cara a la votación de la reforma electoral o puede haber votos a favor del oficialismo como ha ocurrido en algunas reformas y nombramientos, no descartó ese escenario.
