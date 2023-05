El PAN condena la "injerencia" de López Obrador en situación política de Perú

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La oposición mexicana condenó este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador por su "injerencia" en la situación política de Perú por insistir en que se cometió una injusticia al destituir al ahora exmandatario peruano Pedro Castillo.



"Rechazamos y condenamos la injerencia de López Obrador en la situación política de Perú", dijo en un comunicado Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN).

La política le recordó a López Obrador que "su amigo Pedro Castillo" intentó disolver el Congreso en diciembre pasado por estar en medio de investigaciones por corrupción.

Además, afirmó que la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, llegó al poder "de manera legítima y en estricto apego a la Constitución Peruana".

Las declaraciones de Del Campo se producen después de que López Obrador externó su apoyo a Castillo, destituido del cargo tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, y tachó de "usurpadora" a Boluarte.

"Ya que la señora me mencionó, le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo", dijo el mandatario mexicano el martes durante su rueda de prensa matutina.

Y reiteró que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico mientras Boluarte siga en el poder "porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú".

Asimismo, este miércoles, López Obrador remarcó que México seguirá protestando por la destitución de Castillo.

Al respecto, el PAN insistió en que la destitución de Castillo y la presidencia de Boluarte están apegados a la Constitución peruana.

Además, el partido derechista dijo que los países de la Alianza del Pacífico se comprometieron, entre otras cosas, a estrechar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, a fortalecer la integración regional para alcanzar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad.

"Por lo que es terrible que López Obrador no quiera entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que ya no le corresponde a México, es una situación que no tendría que estar ocurriendo, el presidente es un autoritario, prepotente y arbitrario que está incumpliendo una obligación internacional", insistió Gómez del Campo.

Finalmente, dijo que en la oposición están cansados de que el Gobierno de López Obrador haya convertido a México en un "país conflictivo y de vergüenza internacional".

"Reprobamos que el presidente no reconozca a la presidenta constitucional de Perú, pero que tenga relación con los dictadores de la región como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela", concluyó Gómez del Campo.