El PAN, en desacuerdo con el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez

Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), afirmó que el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez "deja mucho que desear".

El dirigente nacional del PAN, agregó que su partido estará al pendiente de que la funcionaria de seguridad ejecute una estrategia a favor de la paz y la tranquilidad de los mexicanos, además seguirán muy de cerca su desempeño y resultados que entregue la próxima titular, propuesta por el Presidente de la República.

"Estaremos atentos a que su labor sea de resultados, para que los mexicanos podamos vivir en paz y seguros, lo cual hasta el momento no ha podido garantizar el gobierno federal, al tiempo que le pedimos todo el compromiso para corregir la fallida estrategia y ejecutar profesionalmente su trabajo, ya que los ciudadanos tenemos un enorme hartazgo de la negligencia, indolencia e indiferencia de las autoridades para enfrentar este tema con toda la responsabilidad necesaria", subrayó Cortés Mendoza.

Agregó, que la nueva titular que debe conducir con profesionalismo y con apego a la verdad sin mentiras, "como lo hizo su antecesor Alfonso Durazo, quien habló ante el Congreso bajo protesta de decir verdad, pero no cumplió cuando informó sobre la liberación de Ovidio Guzmán", precisó.

Por otra parte, Marko Cortés apuntó que dejar en manos de las Fuerzas Armadas la construcción de bancos, trenes o administración de puertos, aeropuertos, aduanas y hasta la dirección financiera del ISSSTE, no puede ser la manera de construir un México en paz, más seguro y más tranquilo, ya que esa sobre exposición podría provocar una peligrosa e irreversible perversión.