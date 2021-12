El PAN se deslinda de controversia contra el INE presentada por la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, deslindó a su bancada de la controversia constitucional que presentó este martes el presidente de Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de Revocación de Mandato.



Romero criticó que el morenista haya interpuesto un recurso a nombre de toda la Cámara. "No representa toda la Cámara de Diputados, está abusando de su papel de presidente y no lo votamos para que adoptara ese papel, se supone que representa a todas las diputadas y diputados y no todos aceptamos esa controversia, que quede claro, esa controversia no habla por Acción Nacional, esa controversia constitucional no cuenta con 113 diputados del PAN, y te aseguro que tampoco con el resto de las diputadas y diputados de la coalición va por México", aseveró.

El líder albiazul dijo que ahora que Gutiérrez Luna "está en modo defensor constitucional", debe también promover una controversia contra el llamado "decretazo". "Ahora que es el paladín de la defensa de nuestra Constitución que aproveche y que también presente la controversia constitucional contra el decretazo presidencial, que ese a todas luces sí es inconstitucional, o preguntarle si para esa no lo dejan o si para esa no le dan permiso, porque es meterse contra su patrón y líder, el Presidente de la República. Hay que ver si con la misma vara mide las cosas", concluyó.