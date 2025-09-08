El periodismo en México y su relevancia en el Día Internacional del Periodista 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cada 8 de septiembre se conmemora una de las profesiones más importantes, honestas y lamentablemente, más peligrosas, el periodismo.

Ya sea desde un lugar en conflicto bélico, cubriendo eventos en zonas lejos de las grandes ciudades, o en la tranquilidad de un escritorio, ser periodista es una de las profesiones más importantes para la búsqueda de la verdad y la libertad de expresión.

¿Por qué se celebra hoy 8 de septiembre?

De acuerdo con la CNDH México (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) el Primer Congreso Nacional de Periodistas, que aconteció en Córdoba, Argentina en 1938, estableció el 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista, siendo un homenaje al escritor y periodista checo Julius Fucik.

Fucik fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943; su reportaje "al pie de la horca", fue sacado hoja por hoja de la cárcel, y se publicó dos años después de su deceso, el reportaje alcanzó gran difusión internacional, se encuentra disponible en más de ochenta idiomas y logró que Julius fuera reconocido con el Premio Internacional de la Paz en 1950.

En América cada país suele adaptar la fecha a sucesos específicos de cada lugar, en México el reconocimiento nacional a la profesión es el 4 de enero, la fecha conmemora la muerte del periodista jalisciense Manuel Caballero en la Ciudad de México, considerado uno de los primeros en reportear en el país.

Cifras alarmantes

Lamentablemente, este día suele opacarse por el contexto de la represión y pérdida de decenas de profesionales de prensa año tras año, de acuerdo con un artículo de Reporteros sin Fronteras, entre enero y julio de este año se documentó el asesinato de al menos trece periodistas en América Latina.

De esos trece nombres, ocho se registraron en México, convirtiendo al país en el lugar más peligroso de la región para reporteros, el mismo portal argumenta que la mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios, cubriendo temas sensibles de interés público, como corrupción, crimen o medio ambiente.