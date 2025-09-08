Gobierno, ajeno a operativo por "huachicol fiscal" en SLP: Torres Sánchez
Señaló que la administración estatal se mantendrá atenta a facilitar y gestionar cualquier tipo de información a la FGR
Luego que este fin de semana un empresario huasteco fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de una investigación de "huachicol fiscal", autoridades potosinas precisaron que no participaron en la aprehensión, pues se trata de una investigación federal.
Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, aclaró que las averiguaciones de este caso se encuentran en manos de la FGR, al tratarse de delitos federales.
No obstante, el entrevistado matizó que la administración estatal se mantendrá atenta a facilitar y gestionar cualquier tipo de información, coordinación o colaboración necesaria sobre San Luis Potosí.
Entrevistada aparte, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que se trata de asunto ministerial de carácter federal, donde la indagatoria está a cargo de la FGR.
