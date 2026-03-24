El plan B de CS sigue atorado

Ciudad de México.- El dictamen del plan B de la reforma electoral sigue atorado en el Senado debido a que no han podido ser superadas las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en torno a la fecha del ejercicio de revocación de mandato, propuesta para el primer domingo de junio de 2027, mismo día de la elección federal intermedia.

Ante este panorama, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, reconoció que la presentación del dictamen ante el pleno se aplazará y se hará "a más tardar" en la semana de Pascua.

Tras una nueva "encerrona" entre el líder parlamentario y la dirigencia del PT se mantiene el desacuerdo, ya que este partido aliado de Morena plantea que no se modifique la fecha de la revocación de mandato, prevista en la Constitución para 2028, o en su defecto se tenga la opción de realizarla en 2027, pero hasta el mes de agosto.

"En los mismos términos, se están viendo problemas de técnica jurídica; el partido está claro: el tema de debate de fondo es la fecha, y son temas que se están revisando", comentó de manera escueta el líder del PT, Alberto Anaya, al salir del encuentro.

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Ignacio Mier informó que el proyecto sigue en revisión en comisiones, particularmente en los artículos transitorios, donde se ha concentrado el desacuerdo.

"Estamos esperando que las comisiones están revisando... hemos estado en contacto con gobernadores y con quienes encabezan las juntas de coordinación en los estados para que la revisión puntual al transitorio no viole ni el federalismo ni el municipio libre", explicó.

El legislador morenista detalló que también se mantiene en comunicación con el equipo jurídico de la Presidencia para afinar la redacción de la iniciativa y evitar inconsistencias legales.

Pese a que Morena sostiene que no habrá cambios de fondo, la falta de consenso ha frenado el avance del dictamen y descarta su discusión en los próximos días. No obstante, Ignacio Mier delineó la ruta legislativa y dejó ver que su desenlace será en la semana de Pascua.

"La ruta es sencilla (...) Tiene que ser necesariamente antes de pasar al pleno, en el martes de la semana de Pascua, a más tardar. Puede ser el jueves, sí puede ser", señaló. Aunque evitó dar una fecha exacta, enfatizó que la reforma será aprobada.