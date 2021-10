El pleito de AMLO contra la FIL Guadalajara

De nueva cuenta, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a Raúl Padilla López, presidente del Comité organizador a quien ha calificado como "un cacique" y de pertenecer a un "bloque de conservadores". Esta vez, el mandatario señaló que "(Mario) Vargas Llosa no falta a una feria del libro, pero habría que ver cuánto le pagaron".

Las críticas que el presidente Obrador volvió a lanzar ayer durante su conferencia matutina, se suman a un largo pleito que el mandatario sostenido contra Padilla López y contra el encuentro librero, que en varios momentos ha incluido al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El presidente señaló ayer que Raúl Padilla López ha estado "más de 30 años poniendo, quitando rectores y con una feria del libro muy importante porque, sin límite, se utilizaba dinero público para traer a los intelectuales más renombrados del mundo con todos los gastos pagados" y fue allí cuando dijo que "Vargas Llosa no falta a una feria del libro, pero habría que ver cuánto le pagaron".

Aunque las críticas a la FIL comenzaron casi desde su llegada, fue el 13 de noviembre de 2020 cuando el Presidente dijo que en las últimas ediciones la FIL habían estado dedicadas contra su administración, "pero no sólo eso, se traen a (Mario) Vargas Llosa, (Héctor) Aguilar Camín, (Enrique) Krauze y todos ellos. Pero me entero de que en España le entregan el Premio Príncipe de Asturias a la FIL Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que (Raúl) Padilla y es el que da el discurso".

El presidente hacía referencia al discurso de recepción del Premio Princesa de Asturias a la FIL en 2020, que en una ceremonia virtual había recibido Padilla López y dónde el promotor cultural señaló que: "Debemos de defender al libro del populismo". El Presidente se río y sentenció: "es la decadencia, no sólo de México, de las universidades, de los que otorgan estos premios".

Ese mismo día, la FIL de Guadalajara emitió un comunicado en el que señaló que en dicho discurso, el presidente de la FIL Guadalajara hizo un llamado a recordar que "la cultura es una inversión, nunca un gasto", y agregó que la defensa de la producción cultural profesional y su financiamiento digno es misión de las instituciones culturales.

Días después, el 28 de noviembre de 2020, al inaugurar la FIL Guadalajara, en su formato virtual, Raúl Padilla dijo que la FIL nació y se ha consolidado a pesar de muchas cosas pero nunca en contra de personas o instituciones, "los libros son en esencia vehículos de libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo".

También ahí, el gobernador de Jalisco dijo que "cuando ´los liberales´ que pretenden reconstruir a la nación con ´guías morales´ le dicen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: conservadora, lo único que hay que hacer es sonreír ante lo ridículo" y reiteró que la FIL es un espacio libre y abierto en el que se escuchan las voces más disímbolas: "la FIL es el lugar en el que cada año recordamos que agachar la cabeza y guardar silencio ante la sinrazón simplemente no es una opción".

Este año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en un formato híbrido, al que acudirán varios invitados especiales, entre ellos una delegación de Perú, que es el País Invitado de Honor.