“El PRI no será rehén de grupos”

Ciudad de México.- El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aseguró que la alianza Va por México tiene futuro y adelanta que se está trabajando a favor de las coaliciones en Coahuila y el Estado de México y las negociaciones cuentan con el respaldo y consideración a nivel nacional.

En entrevista con El Universal, “Alito” consideró que deben seguir siendo una alianza opositora, pues sus logros son indiscutibles y cuestionó: “¿Dónde estarían si no hubieran ganado todas las posiciones PAN, PRI y PRD?”

¿Cuáles son sus argumentos para impulsar una extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública?

— Es una respuesta para solventar el escenario catastrófico de unas elecciones presidenciales en condiciones de tremenda insolvencia de la Guardia Nacional. Es un anuncio a la delincuencia organizada de que se perseguirán los actos criminales que cometa y con ello inhibir y prevenir acciones que se han sucedido para someter, intimidar y hasta eliminar a quienes se postulan a cargos de elección popular y de su intervención en los comicios.

¿Va por México tiene futuro?

— Tan tiene futuro que venimos trabajando a favor de las coaliciones en Coahuila y el Estado de México. No se debe olvidar que el PRI es un partido de carácter nacional y que las pláticas y avance en las negociaciones aliancistas que tienen lugar en esas entidades, gozan de nuestro respaldo y consideración. Nos mantendremos en torno a rechazar reformas constitucionales que provengan del gobierno y que sean contrarias a los intereses de la sociedad, como es el caso de la electoral. Los grandes cambios electorales se han realizado en el primer trienio de gestión presidencial, como fueron los casos de 1977, 1996, 2007 y 2014.

¿Es razonable que lo culpen si se rompe Va por México?

— La alianza no se va a romper. Es comprensible que parte de la opinión pública esté buscando culpables y seguramente encontrarán, pero se anticipan sin tener suficientes elementos. Si alguien ha defendido la alianza ha sido un servidor. Puse la alianza por encima de todo porque estoy convencido de que es el mejor camino para construir un México con más oportunidades. No hay un solo indicador que demuestre que el país está mejor que hace cuatro años.

¿Qué espera del PAN y PRD?

— Espero que hagan conciencia sobre el tema. Comprendan que esto es una demanda ciudadana. No hay una sola encuesta nacional en la que la mayoría solicite que el Ejército y la Marina regresen a los cuarteles. La Guardia Nacional no está lista y por lo que hemos evaluado no lo estará en los próximos dos años. Desde hace años, con los gobiernos de todos los partidos, el Ejército ha participado en labores de seguridad. ¿Es lo óptimo? No. ¿Es lo deseable? Tampoco, pero no hay una opción a corto plazo.

Seguimos pensando que todos los partidos de oposición: el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, debemos de conformar un Frente Amplio unido, bien coordinado, para enfrentar las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y trabajar juntos para ganar la Presidencia de la República en el 2024”, puntualizó.

Explicó que el PRI no tiene nada de qué arrepentirse ni ofrecer disculpas, porque es un partido responsable, serio, con experiencia, con resultados, y que siendo gobierno o desde la oposición, ha apostado siempre al beneficio del país, a la construcción de acuerdos y consensos.