El PRI pide transparentar regalo de petróleo a la isla de Cuba
Ciudad de México.- Senadores y dirigentes nacionales del PRI exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena transparentar los envío de petróleo a Cuba y no escudarse en que los gobiernos del pasado hacían lo mismo porque eso se enmarcaba el Acuerdo de San José para apoyar con precios preferenciales a países de Centroamérica y El Caribe, no para regalar los recursos de los mexicanos como lo hace Morena.
El Acuerdo de San José, firmado en agosto de 1980 por México y Venezuela, estableció un programa de cooperación energética para suministrar hasta 160,000 barriles diarios de petróleo a naciones de Centroamérica y el Caribe, ofreciendo condiciones financieras preferenciales. Este acuerdo facilitó créditos de hasta el 30% del valor del crudo para apoyar el desarrollo económico de la región.
"El gobierno de Morena no puede ni debe seguir destinando petróleo para sostener a la dictadura cubana, un régimen que no respeta los derechos humanos ni la democracia. Esa decisión no beneficia a México ni refleja una política exterior seria, responsable ni alineada con los intereses de la Nación".
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve y el presidente de ese partido, Alejandro Moreno, exigieron al gobierno federal transparentar el monto y las condiciones en que se está entregando petróleo a Cuba.
"Esa incongruencia tiene un costo directo para los mexicanos. Mientras el gobierno de Morena regala petróleo a Cuba, millones de familias en nuestro país pagan una gasolina carísima que golpea el bolsillo de los mexicanos y frena la economía".
Los recursos energéticos del país deben usarse para fortalecer a México, aliviar la presión sobre la gente y dar estabilidad a nuestra economía, no para financiar regímenes autoritarios ni para hacer política ideológica en el extranjero, sobre todo cuando nos encaminamos a una renegociación clave del T-MEC.
México debe tener claridad absoluta en su política exterior. Estados Unidos es nuestro vecino, socio, amigo y aliado. Nuestra alianza comercial, nuestra vecindad geopolítica y nuestra seguridad hemisférica dependen de consolidar una relación firme, clara y sin titubeos.
