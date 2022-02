El PRIMOR busca cerrar puerta a impugnaciones en el TEPJF, denuncia MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, se inconformó con la iniciativa que impulsa el PRI, Morena y PT, para evitar que las determinaciones al interior del recinto legislativo de San Lázaro sean impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, sostuvo que con esa propuesta el "PRIMOR pretender cerrar la puerta a impugnaciones como la que interpuso MC para recuperar un espacio en la comisión permanente.

"Se confirma la existencia del PRIMOR. Es desconcertante la propuesta porque las sentencias son inatacables, es la última instancia, es inédito, es desafiar al máximo tribunal, la división de poderes no quiere decir que se puede tener impunidad", aseveró.

Acompañado por los integrantes de su bancada, el legislador naranja señaló que de avalarse, las mayorías podrán cometer atropellos en contra de las minorías sin que haya autoridad a la que acudir.

Finalmente, advirtió que la propuesta, firmada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el priista Rubén Moreira, entre otros, deja claro que existe un pacto político entre ambos partidos.

"Es un desplante de un pacto político consumado, no es algo que siquiera se molesten en ocultar, los gobernadores del PRI que entregaron sus estados en las elecciones del año pasado están siendo nominados para ser embajadores, es un tema que no venimos a destapar nosotros, sino que ellos han decidido exhibir, evidenciar y que debe tener límites constitucionales", concluyó.