"El pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo", asegura Ebrard

TUXTEPEC, Oax., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- "En los años por venir va haber una encuesta, el presidente López Obrador dijo que el pueblo va a decidir quién siga, el pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo", dijo Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), durante su gira de trabajo por Oaxaca en la apertura de una oficina en el municipio de Tuxtepec.

Se negó a responder sobre la cercanía del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con la otra aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheibaum. Afirmó que va a seguir adelante como parte del equipo del presidente, insistió que "el dedazo" no es el camino para la sucesión.

"El presidente me dijo un día, hace muchos años, algo muy emotivo, me dijo que nunca iba a olvidar lo que había yo hecho con él, "tú eres mi carnal" y hoy me dice "tú eres mi hermano", yo le digo también que "Andrés es mi hermano", expuso el canciller.

"Si se respeta lo que el pueblo decida lo vamos a apoyar todos, pero que sea el pueblo el que diga quien quiere que siga lo que ha construido el presidente", insistió ante las preguntas sobre la maquinaria oficial que apoya a Claudia Sheibaum y la ausencia de secretarios de estado del gobierno oaxaqueño durante su gira por la Cuenca.

"Recuerden que a mí me tocó sucederlo en el DF de 2006 a 2012 y todos los programas que se hicieron los seguimos y los ampliamos, todos los programas que nuestro presidente ha puesto en marcha queremos que se mantengan y crezcan: adultos mayores, jefas de hogar, medicamentos gratuitos, así fue entonces y seguirán", prosiguió.

Menos cauteloso para declarar lo que sucede en la pugna por la candidatura interna de Morena a la presidencia de la República, Alberto Esteva Salinas, coordinador de promoción política de Marcelo Ebrard, afirmó que "una de las adversarias tiene 800 mil bardas pintadas en todo el país, más de 3 mil bardas por distrito federal electoral, y que con todo eso a nosotros nos borren las bardas, indica nuestro crecimiento, tenemos nueve puntos de diferencia y si hay debate les vamos a ganar", expuso el operador político del canciller.

Dijo que es importante que la población sepa que la elección será por encuesta y debe ser cara a cara, no por teléfono. "La pregunta que está proponiendo Marcelo es única y directa: ¿quién quieres que sea el próximo presidente de México?".