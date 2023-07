El que me puso aquí fue él: Xóchitl Gálvez a AMLO en Torreón

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante del Frente Amplio por México, pidió al presidente que deje de echarle la culpa a la oligarquía, a Salinas o a Fox, "el que me puso aquí fue él", comentó en Torreón, en un discurso frente a mujeres.

Lo anterior en referencia al haberle cerrado las puertas de Palacio Nacional para cumplir su derecho de réplica y por mencionarla constantemente en sus conferencias. "La neta es que me tuvo miedo", comentó por no haberle dado el espacio.

Gálvez consideró que el Presidente sentía que tenía un día de campo en cuanto al camino de su sucesión, "pero el día de campo se acabó", mencionó.

Xóchitl Gálvez consideró que el país tiene un Presidente autoritario que lleva siete días atacándola, pero aseguró que no le faltará al respeto, pero tampoco se va a dejar ni le tiene miedo. "Cada que me haga una, se la voy a devolver con humor".

La aspirante estuvo en Torreón donde tuvo una reunión con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), dio una conferencia llamada "Derecho de réplica" y una reunión con mujeres.

En sus pláticas refirió que es una mujer que da pelea, que sabe administrar los recursos, que aprendió que la vida se resuelve con la chamba, y que es, también, el amor imposible del presidente.

"A ver si Beatriz no se pone celosa. Soy su amor imposible, soy su crush", comentó.

Sobre que vivió en Lomas de Chapultepec, contó que llegó para que su mamá conociera que se pueden lograr los sueños. "Llegué a Las Lomas porque mi papá se burlaba de que vendiendo gelatinas iba a ser imposible llegar a Las Lomas. Lo que nunca se imaginó es que sería ingeniera y empresaria".

Sobre los demás contendientes del frente, aseguró que se sumará si ella no resulta ganadora.