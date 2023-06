El reto es construir el mejor sistema de salud de América: Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard subrayó que buscará construir el mejor sistema de salud del continente americano, así como aumentar un 28% la cobertura de salud en el país.

El excanciller participó en el 2º Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados "El Futuro del Sistema de Salud en México, buscando soluciones juntos", en donde fue reconocido por su labor durante la pandemia de Covid-19.

"Me trajo muchos recuerdos de todo el estrés que tuvimos para conseguir los ventiladores, vacunas, que los hospitales privados nos ayudaron con muchas personas que no podíamos atender", expuso.

Ebrard señaló que para tener el mejor sistema de salud de América se requiere aumentar la cobertura y elevar la calidad, porque hay nuevos requerimientos en materia de salud.

"Las enfermedades también cambian conforme aumenta el promedio de edad de las y los mexicanos. Ahorita estamos en 29 años, pero ya vamos a rebasar los 30 y eso significa que nuestras necesidades también cambian", apuntó.

Afirmó que si el sector público y privado colaboran, se podrán alcanzar estos objetivos.

Al ser cuestionado sobre la persona que ocuparía la Secretaría de Salud, en caso de ganar la Presidencia, dijo que la siguiente semana hará más anuncios sobre los perfiles que podrían integrar su equipo de trabajo.

"Voy a ir aclarando a quienes voy a invitar. Esta semana no pienso hacer más invitaciones. Creo que no está prohibido", apuntó.

Además, expuso que de la pandemia se desprenden dos grandes lecciones: el sentido del trabajo en equipo y la urgencia de actuar rápido ante estas situaciones.

Por ejemplo, mencionó que en diciembre llegará al país una nueva tecnología desarrollada por la India, que consiste en inmunoterapias enfocadas contra la leucemia, en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional.