"El salario es sagrado", dice AMLO ante crisis de burócratas

Al asegurar que el salario es sagrado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con "participaciones federales futuras" se ayudará a Colima a superar la crisis financiera que ha detenido el pago de pensionados, maestros y trabajadores del estado.

"No nos vamos a meter a ninguna polémica, ni a echarnos unos con la culpa unos con otros. Se trata de resolver el problema y sobretodo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la constitución no se debe de retener a nadie, el salario, además es sagrado, es con lo que vive la gente entonces vamos a que ya en la próxima quincena se regularice el pago de la nómina".

Al encabezar una supervisión de los programas del bienestar en la Unidad Deportiva Morelos, ante el gobernador Ignacio Peralta (PRI) y la gobernadora electa Indira Vizcaíno (Morena), el mandatario dijo que se entregarán recursos adicionales, pero es un tema que tiene que tratar con ambos políticos, porque va a significar comprometer a futuras participaciones federales, pero lo más importante es que no falte el salario a los trabajadores.

Esta mañana burócratas del estado de Colima se manifestaron ante el presidente para exigir pagos de salarios, bonos y pensiones atrasadas debido a la crisis financiera al cierre de l administración de Ignacio Peralta.

"Vamos a seguir apoyando al gobernador Ignacio Peralta Sánchez en su cierre, en el término de su gobierno, de su administración y vamos a apoyar a la gobernadora electa Indira Vizcaíno, vamos a seguir apoyando al pueblo de Colima", destacó en presidente López Obrador.

En su menaje, el presidente López Obrador destacó que trabajará junto con el nuevo gobierno para seguir enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia en estado, sobre todo en el Puerto de Manzanillo, que calificó como un foco de inseguridad.

Por eso Colima aparece en los primeros lugares, en homicidios en violencia porque por el Puerto de Manzanillo entra mucho contrabando y drogas sintética y ese puerto, no estaba bien cuidado, bien administrado, lo manejaban políticos o gente recomendamos por políticos que hacían su agosto".

Recordó que ahora el puerto está a cargo de la Secretaría de Marina y ahora hay mejor administración y sobretodo mayor vigilancia y seguridad.

Se hacen decomisos de productos como fentanilo, todas estas drogas que tanto dañan a la juventud que están incluso supliendo a las drogas tradicionales como la marihuana, la amapola, todas estas drogas químicas, sintéticas que tienen más valor en el mercado, pero al mismo tiempo y esa es la desgracia, es lo lamentable, son más destructivas, el fentanilo, estos químicos, entonces vamos a seguir teniendo control del puerto de Manzanillo".