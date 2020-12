El TEPJF deberá decidir si pone medida cautelar para no hablar de elección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá decidir si impone las medidas cautelares aplicadas por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para que el mandatario no se exprese sobre temas electorales.

La Consejería Jurídica de Presidencia impugnó ante el TEPJF las medidas impuestas por la Comisión de Quejas del INE.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el recurso contra la decisión de la comisión electoral es defender "nuestro derecho a manifestarnos e informar al pueblo, nuestra libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano, sí vamos a poder hablar de democracia, o no, si va a estar vedado para el Presidente, si va a estar prohibido", dijo.

Rechazó que sus pronunciamientos en actos públicos o en la "mañanera" sean para favorecer a un partido, y en cambio, se busca que las elecciones "sean limpias y que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, no compren votos, que no entreguen despensas, que no rellenen urnas, falsifiquen las actas, que no voten los difuntos. Nos tienen que decir si puedo o no puedo".

El presidente López Obrador consideró como normal que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hable de populismo.

"Yo les digo son conservadores y somos libres y a veces digo otras cosas, pero no afecta en nada en lo más mínimo, decir populismo, paternalismo, lo que acuñó (el escritor Enrique) Krauze, el mesías tropical, y cosas así, pues es propio de la democracia. Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto...quiere decir que vamos avanzando, no enojarnos, estoy acostumbrado a esto".

—¿Se siente censurado por el INE?

—"Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra, hemos tenido diferencias con el INE, pero respetamos a esa institución".

-¿Se siente atacado?

- "No debemos sorprendernos si hay críticas y cuestionamientos...es parte de la democracia".