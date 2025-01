Sedena reconoce contaminación del agua por el Tren Maya

Con la licitación LA-07-H0M-007H0M001-N-6-2025 que tiene el objetivo de identificar, prevenir y mitigar posibles afectaciones a los recursos hídricos en la zona por donde pasa el Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los líderes del proyecto están reconociendo que el tren contamina los cuerpos de agua de la Selva Maya, consideran ambientalistas.

Luego de que EL UNIVERSAL reveló que la Sedena y Tren Maya buscan la contratación anual de un monitoreo de indicadores ambientales del agua superficial y subterránea para los tramos 1 a 7 de la obra, el espeleólogo, Guillermo DChristy, afirmó que, aunque parece una buena noticia, es el reconocimiento de que no se realizaron estudios ambientales antes de iniciar con los trabajos de la obra.

Con videos, denunció que no se escuchó a expertos ni a la sociedad civil cuando advirtieron que la corrosión del acero de las pilas y los metales podrían contaminar cenotes, ríos y arrecifes.

Asimismo, reclamó que el resultado del estudio será confidencial, hecho por el que nadie más que dichas dependencias tendrán conocimiento de las afectaciones a las corrientes hídricas.

"Podría ser una gran noticia, pero ya en sí misma, es el reconocimiento de lo que venimos advirtiendo desde el inicio de la obra. No se realizaron estudios ambientales de ningún tipo sobre los tramos, no se previeron las afectaciones y sí, la sociedad civil advirtió el peligro de contaminación del agua por la perforación e hincado de más de 15 mil pilas de concreto y acero en el segundo acuífero más importante del país bajo el tramo 5 y no se nos quiso escuchar", escribió en su cuenta de X.

"Ya, en su momento, mintieron. Andrés Manuel López Obrador afirmaba que se les estaba poniendo un "recubrimiento especial" a las pilas para evitar la corrosión y contaminación. Lo mejor del estudio que encargará "la Defensa" es que NO SERÁ PÚBLICO. Sigue privando la soberbia y la opacidad en torno a este proyecto, el cual ha traído la mayor afectación ambiental a la zona y ha exacerbado un boom de especulación inmobiliaria".

Así, cuestionó e invitó a las dependencias a reflexionar sobre cómo se evitará mayor contaminación del agua, más allá de generar un estudio para medir el impacto de las obras del Tren Maya sobre los cuerpos hídricos.