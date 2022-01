"El uso de cubrebocas es una medida auxiliar", insiste Noroña tras dar positivo a Covid

Luego de informar que por segunda ocasión dio positivo a Covid-19, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó, "por si estaban con el pendiente", que se recupera y amaneció "bastante bien".

"Por si estaban con el pendiente, amanecí bastante bien. Un poco ronco. Y viendo las noticias sobre las medidas que se discuten en Israel mi optimismo se refuerza. Ya se liberó Gran Bretaña, ya se les rompió la armadura de terror", escribió el aspirante presidencial sobre el retiro de restricciones en otros países.

"Todo el mundo se contagiará", agregó en otro mensaje.

Sobre las críticas de quienes lo señalaron por no usar cubrebocas en el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, Fernández Noroña respondió: "Son unos farsantes. Como si el cubrebocas evitara el contagio y como si hubiese acudido enfermo. Quizás fue en esos espacios que me contagié".

Refirió que el uso de cubrebocas es una medida auxiliar, "no es una medida prevención muy efectiva".

El vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo agradeció a quienes le expresaron en redes sociales una pronta recuperación.

Por segunda ocasión, el diputado Fernández Noroña dio positivo a Covid-19.

En menos de un año, el legislador, quien se ha manifestado en repetidas ocasiones contra el uso del cubrebocas, contrajo la enfermedad, luego de que en julio del 2021 confirmara su diagnóstico por primera vez.

Igual que la ocasión anterior, Fernández Noroña compartió su resultado en redes sociales.

En un escueto mensaje, el petista aseguró que se encuentra bien, con síntomas parecidos a los de la gripe.

"Di positivo a COVID. Estoy bien, con los síntomas de una gripe", escribió.