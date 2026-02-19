Elba Esther pierde amparo; pagará 19.2 mdp de ISR

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Un

quiso

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en la portería de la Selección Mexicana, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En palabras de, quien fuecuando México ganó la medalla de oro en la justa veraniega, hubopor parte de un miembro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).Pese a que no reveló el nombre del directivo que quería acomo guardameta del Tricolor, Navarro sentenció que hizo caso omiso de la exigencia y mantuvo firme su decisión de llevar a, quien fue clave en la obtención del"Cuando se empieza a decidir qué refuerzos mayores debemos llevar, obviamente pensamos en un portero que estaba entre 'Memo' Ochoa y 'Chuy' Corona. Ahí se hizo el. Mucha gente decía que era Ochoa. En Cruz Azul, 'Chuy' venía con un muy buen proceso, era de los mejores. Para mí era más completo porque sí sale a cortar centros, tenía buen agarre... Estaba mejor que Ochoa", explicó Navarro para los micrófonos del podcast La Chilenita del Profe.Elde figuras como "" de la Torre y—estrategas de la Selección Mexicana Mayor y Olímpica, respectivamente— permitió que "Chuy" Corona viajara a Londres para proteger la portería de México.La revelación de Navarro: El "No" a la imposición de Ochoa"No diré nombres, pero hasta unde la Selección me quería obligar a que llevara a 'Memo' Ochoa, pero dije que no. Platiqué con '' y el '', les mostréy las bases de por qué debía ser Corona el que fuera a los Juegos Olímpicos.Afortunadamente, ambos mecomo, sin meter a los federativos. Teniendo la anuencia de '' y '', lo demás salió sobrando", sentenció Navarro.· Contexto histórico: En aquel entonces, cuando México se colgó elcon "Chuy" Corona portando la banda de capitán,era quien estaba al frente de la Federación Mexicana de Futbol.