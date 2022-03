Elección ciudadana de magistrados electorales divide a diputados en comisión

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en torno a impulsar una iniciativa para que los consejeros y magistrados electorales sean electos mediante votación ciudadana, dividió a los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Político-Electoral.

Durante su tercera reunión extraordinaria el diputado priista, Javier Casique, advirtió que tras las declaraciones del ejecutivo, "se verá cómo responde cada quien a esta consigna".

"Esto definirá qué ánimo democrático y qué intención totalitaria cada uno de nosotros defenderá, pero sobre todo veremos si somos capaces de defender nuestro propio mandato el que nos fue depositado por los ciudadanos", apuntó.

Sostuvo que al interior del Congreso debe haber pesos y contrapesos, e hizo un llamado para velar por el cumplimiento de las leyes, "y no para alentar más narrativas, y más divisiones que provocan que las instituciones están en amenaza constante".

"La única reforma electoral que podemos deliberar será aquella que garantice y que proteja los resultados y la autonomía de las instituciones, una reforma que vea a futuro y que garantice certeza y equidad en las próximas contiendas, que no responda revanchismos ni tenga destinatarios, porque así comienzan a crecer las más nociva reformas", alertó.

En respuesta, la legisladora morenista, Simey Olvera, consideró oportuno que al interior del recinto Legislativo de San Lázaro, se debata una reforma electoral que garantice equidad.

"Permitir que la oposición y medios de comunicación están opinando un día sí y el otro también en contra del gobierno y no permitir que se hable de la realidad, es injusto, queremos que no nos obstruyan. A veces permiten que el PAN viole totalmente está Ley General de Revocación de Mandato, hacen spots y campañas en contra del Presidente y ahí si el INE no ve nada, qué bueno que vamos a entrar a estos temas", declaró.

Agregó que a través de la reforma, buscarán "rescatar al Instituto Nacional Electoral de las manos de unos cuantos, porque este Instituto es del pueblo".

También de Morena, el diputado Hamlet García denunció que el Tribunal Electoral "juega a ser la Suprema Corte", y desestimó su resolución en torno al llamado decretazo.

"En su última resolución sobre el decreto interpretativo dicen que es inaplicable, esto viola la ley, solo la Suprema Corte puede hacer esa determinación. Entonces el decreto interpretativo sigue vigente porque de no ser así, el Tribunal Electoral estaría aceptando que usurpó las funciones de la Suprema Corte", aseveró.

Sobre la propuesta de reforma que está desarrollándose desde la Presidencia de la República, señaló que en México hay un ánimo generalizado en torno a la necesidad de tener una democracia más barata, "que permite a los ciudadanos participar libremente en los procesos electorales, y que tengamos autoridades que no requieran un esfuerzo presupuestario como el que tenemos en este momento con el INE".

Finalmente, Pedro Vásquez, legislador del PT, adelantó que su bancada está trabajando su propia iniciativa de reforma electoral, "y como grupo La pondremos a consideración de las demás fuerzas políticas y buscaremos el consenso".

Durante la sesión se aprobó el informe semestral de labores de esa Comisión, y se propuso impulsar una serie de diplomados, charlas, y mesas de trabajo sobre la necesidad o no de crear una nueva reforma electoral en México.