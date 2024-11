Elección Judicial: INE solicita prórroga para garantizar proceso electoral

Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que el proceso electoral podrá realizarse, pero con tiempos "comprometidos", si no se aprueba la prórroga de 90 días para la elección judicial que solicitaron al Congreso, de la cual no han recibido una respuesta formal hasta el momento.

Organizar la elección para el 1 de junio implicaría una mayor carga de trabajo en menos tiempo, aunque sí logrará salir la elección, apuntó el consejero electoral Jorge Montaño.

Sobre el presupuesto, consejerías subrayaron que en caso de un recorte tendrían que hacer ajustes como considerar centros de votación en lugar de casillas, lo que impactaría con una menor participación ciudadana.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal para la organización de la elección judicial, informó que tendrán reuniones con los comités de evaluación para dialogar sobre las candidaturas y la organización.

"Con la propuesta del número de personas que cada poder traerá por cargo, que son el número de tres. Entonces, a lo mejor pudiéramos poner los números que tenga cada poder, y ustedes darán cuenta que algunos, por los números registrados, pudiesen, a lo mejor, complicarse en dar las propuestas que se están manejando", expuso.

"Trabajaríamos con horarios más flexibles (con la prórroga). Ahora serían horarios más comprometidos. Entendemos la postura del Poder Legislativo., en este caso es que habría que hacer algunas modificaciones constitucionales, algún otro transitorio (...) Finalmente el INE va a salir con la elección, con los plazos que tenemos, los establecidos que eran 250 días. Y vamos a salir con ellos. Sin lugar a dudas. Con calidad y certeza", aseguró.

En cuanto al presupuesto, el consejero reconoció que hay propuestas de reducción de gastos sobre el presupuesto solicitado de 13 mil millones de pesos, aunque insistió en que deben tener el mínimo indispensable para la organización.

La consejera Carla Humphrey expuso que con base en el presupuesto aprobado deben tomar decisiones, como instalar 170 mil casillas para 750 personas cada una, u 80 mil centros de votación que concentren a 4 mil personas.

"En la consulta popular se nos dijo que la participación había sido baja por culpa del INE porque la casilla no estaba donde siempre. A ver, si no hay recursos, en esa ocasión tampoco nos dieron recursos para la consulta popular. Este instituto tiene que cumplir de la mejor forma con sus responsabilidades, pero pues si no hay dinero para todo, pues tenemos que asumir ese tipo de decisiones. Los centros de votación son una opción que estamos valorando claramente", sostuvo.

"Con la mitad del presupuesto es imposible realizar esta elección. Eso me parece que hay que dejarlo claro", apuntó.