"Pues si ya no tenían trabajo", ironiza Sheinbaum sobre comité evaluador del PJ

Luego que renunció el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que incluso "ya no tenían trabajo".

"No fue que el Tribunal (Electoral) dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través del azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar los trabajos, ¿ya qué tenía que hacer el Comité si ya no tenía que trabajar?, lo ponen como "renuncian", pero si ya no tenían trabajo", comentó Sheinbaum Pardo.

Agregó: "¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los tres mil y tantos que quedaron en la primera selección, el Senado de la República hará una selección al azar, y esas personas serán las que participarán como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio".

- Integrantes del Comité de Evaluación presentan renuncia

Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial presentaron su renuncia al cargo, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Senado de la República que asumiera la tarea de seleccionar a los candidatos a juzgadores.

Mónica González, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo firmaron su renuncia en una carta dirigida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Lo que me parece a mí muy bien, pues es que no vaya a haber alguna persona que se viole en sus derechos de participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección. Ahora, pues al revés, se fortalece todavía más", aseguró.

"Lo que hace el Tribunal Electoral, pues es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución", comentó la mandataria federal.