"Elecciones fueron limpias y libres"

Al destacar que no hay protestas postelectorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se debe de celebrar el que las pasadas elecciones hayan sido limpias y libres, por lo que se logró, aseguró, el propósito de establecer en México una auténtica y verdadera democracia.

"En efecto no hubo problemas en los cómputos, lo cual demuestra que las elecciones fueron limpias, libres, no fueron elecciones de Estado como era la mala costumbre. Debemos de celebrarlo, porque logramos nuestro propósito, el de establecer en México una autentica, una verdadera democracia".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reconoció que hay inconformidades, pero señaló que se canalizarán por la vía legal, por lo que destacó que no haya protestas poselectorales como sucedía antes.

"Hay desde luego inconformidades, pero se van a canalizar. Ese es el informe que tengo, a través de la vía legal para decirlo con mucha claridad, no hay movimientos de protestas postelectorales, como sucedía en otros tiempos, cuando imperaba el fraude electoral cuando se imponían elecciones de Estado.

"Esta es una muy buena noticia porque se avanzó para que sean los ciudadanos los que elijan libremente a sus autoridades", dijo en Palacio Nacional.