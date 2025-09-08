logo pulso
Elementos de la GN se enfrentan a civiles armados en Mazatlán

La confrontación tuvo lugar en el fraccionamiento Real Pacífico de Mazatlán

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 01:35 p.m.
Elementos de la GN se enfrentan a civiles armados en Mazatlán

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Guardia Nacional sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en la zona del fraccionamiento Real Pacífico, de la ciudad de Mazatlán, en cuyos hechos un civil resultó muerto y cinco fueron detenidos.

Según un reporte, la noche del domingo pasado, sobre la calle Los Pulpos, cerca de un templo católico, varias personas del sexo masculino que cenaban en un negocio, al notar que se acercaba un convoy de la Guardia Nacional, emprendieron la huida.

Los civiles subieron a dos unidades y tras una breve persecución se inició un enfrentamiento hasta que estos fueron cercados, con el arribo de elementos navales y de las corporaciones policiacas y se logró desarmarlos.

En el lugar de los hechos, se conoció que un civil resultó herido y les aseguraron armas y dos vehículos, uno de ellos un Jeep Rubicón de color blanco, sin que se conozcan las identidades de estos.

