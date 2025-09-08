Caen viuda e hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reportó la detención de la viuda e hija de Felipe de Jesús, "El Ojos", el exlíder del Cártel de Tláhuac y quien fue abatido en un operativo en dicha demarcación en 2017; María y Samantha eran buscadas por las autoridades e incluso se ofrecían recompensa por datos para lograr su captura por los delitos de asociación delictuosa.

María, la viuda de "El Ojos", fue señalada como posible sucesora en el liderazgo del grupo delictivo, mientras que Samantha habría operado como encargada financiera y distribuidora de narcóticos, según reportes de la fiscalía.

Ambas fueron detenidas el domingo 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, donde se tenía información que estaban. El operativo se realizó entre la FGJ y la procuraduría general de justicia de Hidalgo.

"Con esta información, el domingo 7 de septiembre de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, implementaron un operativo mediante el cual aprehendieron a ambas en la colonia Valle de San Javier de la capital hidalguense.

"Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica", narró la FGJ.

De acuerdo con la investigación, María, señalada como sucesora del liderazgo del Cártel de Tláhuac, habría mantenido en disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos delictivos antagónicos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

"Por su parte, Samantha "N", alias "Sam", ha sido identificada como posible operadora financiera de la misma organización delictiva y probable responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona", expuso.

Cabe destacar que continúa la investigación para localizar y aprehender a Liliana "N", alias "Lili" o "La Voz", también hija de Felipe de Jesús "N", señalada como probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre, María "N". La FGJCDMX mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para su captura.