Elena Lavín Montemayor, asesinada en su casa: Fiscalía

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., enero 3 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FJGET), Irving Barrios Mojica, informó que la señora Elena Lavín Montemayor murió por traumatismo craneoencefálico, al ser golpeada en su casa y después llevado su cuerpo al kilómetro 16 de la carretera Victoria a Jaumave, conocida como Rumbo Nuevo.

La tarde de este martes ofreció conferencia de prensa, acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Sergio Chávez García, para abordar información de este caso que ha impactado a la población de la capital tamaulipeca, debido a que Lavín Montemayor era una persona muy conocida y estimada por participar en acciones sociales.

Precisó que a las 8:25 horas del 31 de diciembre se recibió una llamada de emergencia a través de los números del C4, para reportar el hallazgo de un cuerpo sin vida en el mencionado lugar.

"En un principio fue atendido por elementos de la Guardia Estatal, quienes corroboraron dicha información, actuaron como primeros respondientes, resguardaron el lugar de los hechos y solicitaron la intervención de la Policía Investigadora", expresó.

En un primer momento, agregó Barrios, conoció del caso la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Cometidos Contra Mujeres por razón de género para el inicio de la carpeta correspondiente y la aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para los delitos de feminicidio.

"Una vez que se concluyó la necropsia de ley se concluyó que la causa de muerte fue derivada de una acción violenta consistente en traumatismo craneoencefálico, así como la presencia de diversos golpes en el rostro que conllevaron a la presencia de hematomas", especificó el fiscal.

Dijo que, dentro de las investigaciones, ya se han practicado diversas entrevistas, análisis forenses, peritajes de indicios, así como la inspección en el domicilio de la víctima, "en donde se localizaron hallazgos de manchas y prendas con material hemático, de lo que se puede establecer presuntivamente que fue el lugar donde se violentó y muy probablemente se privara de la vida a la víctima para después proceder a dejar el cuerpo en el lugar antes mencionado".

El fiscal general aclaró que en el domicilio de la víctima no se observa violación de cerraduras o ventanas, y aunque si había evidencia de un desorden en el mobiliario de los objetos, no observaron robo o sustracción de alguno de ellos.

Y agregó: "Se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de secuestro, toda vez que familiares de la víctima recibieron solicitud de rescate para la liberación de la misma, ante un supuesto cautiverio, sin embargo, no se tuvo mayor comunicación con los presuntos responsables para poder concretizar algún pago".