Ellas elevan su dolor

Ciudad de México.- Colectivos de madres buscadoras de al menos 11 estados del país se manifestaron este domingo 10 de mayo para exigir a las autoridades que les ayuden a buscar y encontrar a sus hijos desaparecidos.

"Este Día de la Madre, mientras el mundo celebra, nosotras caminamos con el corazón en la mano y una fotografía pegada en el pecho", dijo Ramona Balcázar, del colectivo Jireh, de Tabasco.

En medio de consignas, música y banderas, colectivos de madres y personas buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia para exigir el cese de las desapariciones forzadas en México y pedir a las autoridades empatía.

Cerca de las 10:00 horas, los contingentes avanzaron por Paseo de la Reforma donde, entre algunas otras demandas, llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones en el país.

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Alicia Hernández, de Tampico, Tamaulipas, dice que acudió a la protesta, porque su hija Berenice Hernández y su yerno, Jorge Chávez, desaparecieron hace 16 años. Para ella, salir a marchar en el Día de la Madre "es una protesta, no es tiempo de celebrar, porque nosotros queremos que las autoridades nos volteen a ver, que no nada más nos digan que sí y que no hagan nada".

En Cuernavaca, Morelos, en la explanada de la Plaza de Armas, denunciaron que el número de desaparecidos en la entidad supera las 2 mil personas.

"Ojalá que, así como millones se reunirán para gritar un gol, también exista espacio para gritar por quienes faltan", dijo una madre durante el pronunciamiento.

También lamentaron la indiferencia social y los prejuicios que enfrentan constantemente. "Todavía hay quienes dicen ´algo habrá hecho´, y esa sospecha injusta hiere profundamente, rompe el tejido social y revictimiza".

En Puebla, María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla, una de las primeras activistas que visibilizó el problema de desapariciones en esa entidad, dijo que "no se trata de conmiserar a las madres buscadoras, se trata de acompañar su caminar, de hacer del dolor una exigencia colectiva".

En Chiapas, madres de desaparecidos y de víctimas del feminicidio denunciaron inconsistencia, omisión y negligencia en acciones de seguridad y procuración de justicia en el estado.

En Zacatecas, la madre buscadora Guillermina Camacho dejó en claro que salen este día para visibilizar los rostros de sus hijos, porque a nivel nacional hay 136 mil desaparecidos, que para ellas no son estadísticas, sino que son sus hijos, a quienes seguirán buscando hasta encontrarles.