"Ellos recibieron millones", responde Delgado a video

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- "Es obsceno que quieran manchar al Presidente", escribió en su cuenta oficial de Twitter el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que este jueves se diera a conocer un nuevo video en el que aparece otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero las manos de de David León.

En una primera publicación en Twitter ?y que después corrigió?, el morenista reprochó que se intentara atacar al Presidente por una "donación de 150 mil pesos", cuando, acusó, "ellos recibieron millones".

Delgado insinuó que, contrario a la administración del presidente López Obrador, en gobiernos anteriores se comprometió la "soberanía del pueblo con grandes empresarios".

"Es obsceno que quieran manchar al Presidente cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios", se lee en su mensaje una vez que fue editado.

La reacción del dirigente de Morena después de que Carlos Loret de Mola difundiera en su programa en Latinus una grabación en la que se aprecia que Martín Jesús López Obrador, hermano menor del mandatario, recibiendo 150 mil pesos en efectivo de las manos de David León en 2015.

León, quien a la postre fue coordinador Nacional de Protección Civil, pero que en ese año se ostentaba como operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, también participó en la entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador, otro hermano del mandatario.

En aquella ocasión, el presidente López Obrador aseguró que el dinero que le fue facilitado a su hermano por parte de David León, era parte "aportaciones para fortalecer el movimiento" que encabezaba.

Cabe señalar que durante 2015, fecha en la que transcurrió el video, Morena participaba por primera vez en unas elecciones luego de que en 2014 obtuvo su registro como partido político.

Así, posterior a la publicación del material, la cuenta oficial de partido descalificó el video y aseguró que "los ataques de la derecha no podrán (sic) mancillar jamás la voluntad del pueblo ni el avance de la 4T".

Y agregó que los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo hacen de Morena un movimiento "incuestionable".