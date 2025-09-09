Embajada de EU alerta sobre vencimiento del Formulario I-94

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México dio a conocer los requisitos para revisar tu Formulario I-94 en caso de que quieras permanecer más tiempo en EU y evitar caer en el llamado Overstay, pero ¿qué significa esto y cómo puedes revisarlo? aquí te contamos.

A través de una publicación en redes sociales, la embajada de EU a cargo de Ronald Johnson dijo que el Overstay significa quedarte en este país más tiempo del que te autorizó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en tu Formulario I-94.

El formulario I-94 es el permiso que todas las personas que entran a EU necesitan, excepto los ciudadanos estadounidenses, los residentes extranjeros que regresan, los extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es quien expide el Formulario I-94 a los extranjeros, mientras que un oficial de la CBP adjunta dicho documento al pasaporte del visitante al ingresar al país y es quien define la fecha de estadía en EU.

¿Cómo revisar la fecha de vencimiento de mi Formulario I-94?

La embajada de EU dijo que para revisarlo es necesario seguir los siguientes pasos:

· Ingresa a http://i94.cbp.dhs.gov

· Haz clic en "Get Most Recent I-94."

· Verifica tu fecha "Admit Until Date"

Finalmente recomendó anotar y tener muy en cuenta la fecha de vencimiento ya que es importante salir del país antes de que se cumpla ese día.

Consecuencias de un Overstay

En la misma publicación, la embajada de EU en México recordó que un Overstay no es la fecha de vencimiento de tu visa, si no la fecha que te asignó el oficial de la CBP.

Agregó que quedarte más tiempo en EU implica consecuencias como:

· Cancelación de tu visa

· Deportación

· Prohibición de nuevas visas

· Bloqueo permanente para viajar a EU

Finalmente, hizo un llamado a los extranjeros a "evitar problemas" y respetar el periodo de estadía en el país estadounidense.