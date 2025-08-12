logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen

La embajada de EE. UU. elogia la determinación de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado.

Por El Universal

Agosto 12, 2025 05:12 p.m.
A
Embajada de EU destaca mano firme de Sheinbaum contra el crimen

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México felicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "por su continua y valiente cooperación" en el traslado de 26 reos de alto perfil a territorio estadounidense.

El embajador Ronald Johnson expresó su profundo agradecimiento con la presidenta Sheinbaum y su administración "por demostrar determinación frente al crimen organizado".

"Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros", declaró.

"Es un honor para mí servir bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto a la fiscal general Pam Bondi, cuyo firme enfoque en la seguridad pública y la cooperación para la aplicación de la ley ha impulsado directamente los esfuerzos para que los fugitivos enfrenten la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Su determinación fue fundamental para hacer realidad esta segunda traslado", dijo el diplomático.

La embajada resaltó esta acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos: "Este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum".

Destacó que entre los transferidos este martes 12 de agosto se encuentran personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.

Apuntó que enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

"Su aprehensión y traslado son el resultado de la cooperación sostenida entre agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos", indicó la embajada.

Al reiterar la colaboración entre ambos países, señaló que esfuerzo conjunto refleja las prioridades de seguridad compartidas, así como la creciente cooperación para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones terroristas transnacionales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajada de EU destaca mano firme de Sheinbaum contra el crimen
Embajada de EU destaca mano firme de Sheinbaum contra el crimen

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen

SLP

El Universal

La embajada de EE. UU. elogia la determinación de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado.

Israel Vallarta: polémica tras su liberación después de 20 años
Israel Vallarta: polémica tras su liberación después de 20 años

Israel Vallarta: polémica tras su liberación después de 20 años

SLP

EFE

El caso Vallarta-Cassez vuelve a la atención pública con la liberación de Israel Vallarta y la controversia diplomática entre México y Francia.

20,000 pasajeros afectados por cierre temporal de aeropuerto de CDMX
20,000 pasajeros afectados por cierre temporal de aeropuerto de CDMX

20,000 pasajeros afectados por cierre temporal de aeropuerto de CDMX

SLP

AP

Tras desviar vuelos, cancelar otros y demorar varios, el aeropuerto de Ciudad de México retoma sus operaciones luego de enfrentar problemas por las lluvias.

Suprema Corte prolonga su despedida
Suprema Corte prolonga su despedida

Suprema Corte prolonga su despedida

SLP

El Universal

Norma Piña convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes